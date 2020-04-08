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فن

لأول مرة.. ابنة الزعيم عادل إمام تشارك في تيك توك.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:54 ص
عادل إمام
عادل إمام
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مصطفى كرم
شاركت كاميليا، حفيدة الزعيم عادل إمام في تحدي موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.
وشارك في التحدي مع كاميليا، والدتها سارة، ابنة الفنان الكبير عادل إمام، التي تظهر لأول مرة في التيك توك مع بناتها، من خلال فيديو كوميدي.

وحاز الفيديو الذي شاركت فيه ابنة الزعيم عادل إمام وأحفاده، إعجاب عدد كبير من رواد تيك توك.

وعلى صعيد آخر يشارك الزعيم عادل إمام في بطولة مسلسل "فالنتينو" وتجسد في رانيا محمود ياسين شخصية مدرسة رياضيات فى إحدى مدارس فلانتينو التى يمتلكها الزعيم عادل إمام وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

 تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر.

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