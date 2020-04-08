AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسهم جنرال موتورز تنخفض 20% بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

بعد اجتياح "فيروس كورونا المستجد" الوباء العالمي الجديد، دول العالم، تأثرت العديد من شركات السيارات حول العالم، مما أدى إلى غلق العديد منها لمصانعها وشركاتها.

وخفض انتشار الوباء العالمى الجديد، نسب المبيعات الخاصة بشركات السيارات بشكل كبير، وتحولت عدد من مصانع هذه الشركات الى انتاج الادوات الطبية للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

اقرا ايضا :

كيف تطيل عمر محرك سيارتك إلى الضعف؟

سيتروين citroen تطرح خدمة الصيانة المتنقلة مجانا للعملاء

تغيير مواعيد العمل في توكيلات السيارات في مصر

انخفاض المبيعات، طال أيضا جنرال موتورز ، حيث سجلت اسهم شركة انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية في ظل انخفاض النشاطات التجارية بشكل عام، في حين كانت قيمة سهم جنرال موتورز في الـ30 من مارس تبلغ 22.31 دولار، فقد انخفضت تدريجيًا حتى 18.04 دولار في 3 من أبريل؛ ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20%.

ويرجع سبب انخفاض اسهم الشركة بشكل كبير إلى وباء كورونا. والذي كان سببًا لفرض قيود صارمة على شركات السيارات وتوقف العديد من أعمالها ومصانها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التراجع.. صور

أسعار سيتروين citroen من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

كورونا يهبط بمبيعات السيارات الأمريكية 20% فى 2020

لماذا لجأت الحكومات لشركات السيارات فى صناعة الأجهزة الطبية؟

البيع عبر الإنترنت.. خدمة جديدة تقدمها جنرال موتورز لمكافحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

خبير سعودي يحذر من أمر كارثي يصيب الإنسان عند انتهاء فيروس كورونا.. تفاصيل

السر في 13 دواء منهم متداول بـ مصر.. طريقة علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا.. تفاصيل

شكري يبحث ونظيره الأمريكي جهود التصدي لفيروس كورونا في البلدين

رعب في كرداسة.. فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية بالجيزة

خبير لوائح يصدم أحمد فتحي مع الأهلي بعد قرار فيفا ..فيديو

موعد مد حظر التجول واتخاذ اجراءات جديدة.. وزير الإعلام يوضح.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا

مع اقتراب شهر رمضان .. تعرفي على طريقة تخزين ورق العنب

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد