أسهم جنرال موتورز تنخفض 20% بسبب فيروس كورونا

بعد اجتياح "فيروس كورونا المستجد" الوباء العالمي الجديد، دول العالم، تأثرت العديد من شركات السيارات حول العالم، مما أدى إلى غلق العديد منها لمصانعها وشركاتها.

وخفض انتشار الوباء العالمى الجديد، نسب المبيعات الخاصة بشركات السيارات بشكل كبير، وتحولت عدد من مصانع هذه الشركات الى انتاج الادوات الطبية للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

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انخفاض المبيعات، طال أيضا جنرال موتورز ، حيث سجلت اسهم شركة انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية في ظل انخفاض النشاطات التجارية بشكل عام، في حين كانت قيمة سهم جنرال موتورز في الـ30 من مارس تبلغ 22.31 دولار، فقد انخفضت تدريجيًا حتى 18.04 دولار في 3 من أبريل؛ ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20%.

ويرجع سبب انخفاض اسهم الشركة بشكل كبير إلى وباء كورونا. والذي كان سببًا لفرض قيود صارمة على شركات السيارات وتوقف العديد من أعمالها ومصانها.