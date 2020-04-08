AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اشتباه بإصابة الهداف التاريخي لـ توتنهام بفيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي أن مهاجمه جيمي جريفز، أفضل هداف في تاريخه والدوري الإنجليزي، دخل المستشفى، وسط احتمالات بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح النادي اللندني في بيان له: "هدافنا القياسي جيمي جريفز يعالج حاليا في المستشفى، نحن على اتصال بأسرته وسنبلغكم بأخباره في الوقت المناسب"، دون تحديد ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أم لا.

وأضاف توتنهام: "يرسل الجميع في النادي أفضل تمنياته إلى جيمي وعائلته".

وسجل جريفز، البالغ حاليا 80 عاما، الذي يعاني منذ عام 2015 من جلطة دماغية، 357 هدفا بين عامي 1957 و1972 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وهو رقم قياسي، كما أنه لا يزال يعتبر أفضل هداف في تاريخ توتنهام، برصيد 266 هدفا في مختلف المسابقات.

وساهم جريفز في تتويج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم عام 1966 حيث لعب أساسيا في دور المجموعات قبل أن تحرمه الإصابة من مواصلة مشواره في التشكيلة الأساسية.

وقاد جريفز توتنهام إلى التتويج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1963، وكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1962 و1967، علما بأنه دافع قبله عن ألوان تشيلسي وميلان الإيطالي.

وبقي جريفز الهداف التاريخي في البطولات الخمس الكبرى لفترة طويلة قبل أن يتخطاه مؤخرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 لاعبين يعرقلون الإنجاز.. هل بدأت رحلة محمد صلاح نحو لقب الهداف ؟

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي فاردي أمام أستون فيلا

ترشيحاتنا

6 فواكه ترفع السكر في الدم فورًا

بجنيه واحد فقط حيلة آمنه لطرد الذباب الرزل من منزلك فورا

خسائر فادحة.. كيف انهارت بلجيكا بعد تفشى كورونا بأراضيها؟

ووهان الآن.. شاهد كيف أصبحت بؤرة تفشي فيروس كورونا بعد رفع القيود.. فيديو وصور

أخبار الرياضة | إعلان ليفربول بطلًا للدوري.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء

أبرزها تنظيف الرئة.. عصير مذهل له 9 فوائد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما تأثير فيروس كورونا على صحة الدماغ ؟

خوفا على حياتها من كورونا.. ممرضة شابة عمرها 21 عاما تضطر لكتابة وصيتها

بمكياج هادئ.. هنا شيحة تتألق بإطلالة شتوية