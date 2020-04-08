اشتباه بإصابة الهداف التاريخي لـ توتنهام بفيروس كورونا

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي أن مهاجمه جيمي جريفز، أفضل هداف في تاريخه والدوري الإنجليزي، دخل المستشفى، وسط احتمالات بإصابته بفيروس كورونا.





وأوضح النادي اللندني في بيان له: "هدافنا القياسي جيمي جريفز يعالج حاليا في المستشفى، نحن على اتصال بأسرته وسنبلغكم بأخباره في الوقت المناسب"، دون تحديد ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أم لا.





وأضاف توتنهام: "يرسل الجميع في النادي أفضل تمنياته إلى جيمي وعائلته".





وسجل جريفز، البالغ حاليا 80 عاما، الذي يعاني منذ عام 2015 من جلطة دماغية، 357 هدفا بين عامي 1957 و1972 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وهو رقم قياسي، كما أنه لا يزال يعتبر أفضل هداف في تاريخ توتنهام، برصيد 266 هدفا في مختلف المسابقات.





وساهم جريفز في تتويج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم عام 1966 حيث لعب أساسيا في دور المجموعات قبل أن تحرمه الإصابة من مواصلة مشواره في التشكيلة الأساسية.





وقاد جريفز توتنهام إلى التتويج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1963، وكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1962 و1967، علما بأنه دافع قبله عن ألوان تشيلسي وميلان الإيطالي.



