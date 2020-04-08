للوقاية من كورونا.. تطهير المكتبة المركزية والملاعب بـ جامعة كفر الشيخ.. صور

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تواصل تعقيم المباني والمنشآت الجامعية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



