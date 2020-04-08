للوقاية من كورونا.. تطهير المكتبة المركزية والملاعب بـ جامعة كفر الشيخ.. صور

تواصل جامعة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الجامعية، والتي تضمنت المكتبة المركزية، وملاعب كلية التربية الرياضية، والمدرجات، والمعامل والمكاتب، في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid -19 .
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تواصل تعقيم المباني والمنشآت الجامعية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأشار رئيس الجامعة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" وتوفير أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.
وتواصل جامعة كفر الشيخ، تنفيذ خطة التعليم عن بُعد "Online learning" لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بجميع كليات ومعاهد الجامعة وطبقا للجداول المعدة سلفًا، في إطار سعي الجامعة إلى الحفاظ على سلامة طلابها وانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بما تمتلكه من مقومات بشرية ممثلة في أعضاء هيئة التدريس والبنية التكنولوجية للتواصل مع الطلاب.
جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ، قد أطلقت مبادرة "فكرتك حياة" لتمويل مشروعات تطوير الأجهزة الطبية وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن البدء في إنتاج كمامات طبية ومواد مطهرة بكلية الصيدلة.