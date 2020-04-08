AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

المفاعل النووى بالضبعة يتحرز من كورونا.. روساتوم: تقييد فى الدخول وتعقيم خاص للمبانى.. أقنعة وقائية للموظفين واجتماعات بالفيديو للمسئولين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
  • روساتوم:
  • نبذل قصارى جهدنا للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا
  •  إجراءات تعقيم خاص للمباني بالضبغة
  •  توفير الأقنعة الوقائية للموظفين والتأكد من توفر المطهرات
  • إجراءات وقائية صارمة لضمان صحة موظفينا


قالت  شركة "روساتوم" الشركة الروسية المسئولة عن محطة الضبعة النووية، إنها تبذل قصارى جهدها للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على سلسلة مورديها والتأكد من الالتزام بالمواعيد المتفق عليها فى العقود. 

وأوضحت الشركة أنه فيما يخص موقع الضبعة "المحطة النووية المصرية" بالتحديد، فلقد اتخذنا الإجراءات الوقائية والتي تحرص على تقييد دخول كل من ثبت وجوده في أحد البلدان التي تعاني من الحالة الوبائية السيئة، بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تعقيم خاص للمباني، وتوفير الأقنعة الوقائية للموظفين، والتأكد من توفر المطهرات اللازمة، بجانب وضع ملصقات توعوية باللغة الروسية والعربية والإنجليزية في المباني الإدارية. 

كما يقع موقع البناء خلف سياج يصل طوله إلى 7 أمتار، ولن يُسمح بدخول أي شخص يعاني من أعراض محتملة للمرض، إلا بموجب تصريح مخصص (يستغرق ما يقرب من شهر)، علاوة على ذلك تم الاتفاق على عقد الاجتماعات مع الجانب المصري عن طريق الفيديو.

وأضافت الشركة الروسية، أن "السلامة إحدى القيم الأساسية في روساتوم، حيث نضع صحة وسلامة موظفي الشركة على رأس أولوياتنا، ونعمل على متابعة الوضع في جميع أنحاء العالم وبالأخص في البلاد التي نعمل بها، وبالفعل، قمنا باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية الصارمة لضمان صحة موظفينا، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتنا التشغيلية ومواقع الإنشاءات الخاصة بنا، وهو ما يتضمن توفير رعاية ومتابعة طبية في كل منشآتنا، قبل البدء العمل وتستمر طوال اليوم، كما قامت روساتوم بإلغاء جميع الفعاليات والتجمعات العامة وجميع رحلات العمل للموظفين (باستثناء تلك ذات الأهمية البالغة) حتى إشعار آخر".  

وتابعت: "وتأتي الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة تماشيًا مع التوجهات العالمية الاحترازية من قبل الحكومات والهيئات الصحية في الدول التي نعمل بها، حيث يستمر العمل حاليًا في جميع مواقع البناء الخاصة بالشركة مع فرض جميع الاحتياطات اللازمة".

 وأكدت شركة روساتوم أنها على أتم الاستعداد لتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، بما في ذلك فرض بروتوكول الحجر الصحي، إذا تم طلب هذا الأمر من قبل الدول والمناطق التي نعمل بها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روساتوم الروسية تعلن نتائج مناقصة إنشاءات مشروع محطة الضبعة النووية

3 شركات مصرية تفوز بمناقصة إنشاءات محطة الضبعة.. سوسنين: سنزيد نسبة المشاركة المحلية في كل مرحلة وتواجدها من أهم أولوياتنا

اسكان البرلمان:المقاولات المصرية وصلت للعالمية بسبب مشروع الضبعة النووية

عقب عملية التطهير والتعقيم شبانة: تشكيل لجنة وقائية وصحية وإدارية تتابع الموقف وترفع تقريرها كل يوم

وكيل سكودا في مصر يعلن تفعيل نظام العمل من المنزل بسبب كورونا

"إي فاينانس" تتخذ حزمة تدابير وقائية في مواجهة فيروس "كورونا"

ترشيحاتنا

احذروا هذه العلامات عند شراء اللحوم والدواجن.. تفاصيل

إحباط ترويج مستلزمات طبية مجهولة.. وضبط صاحب مخبز استولى على نصف مليون جنيه

هل تقرر استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث بسبب كورونا؟.. التعليم العالي تحسم الجدل

بسبب محمد صلاح.. أسامة نبيه يفجر مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر وأوروجواي في مونديال روسيا

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء لإعلان قرارات حظر التجول

رائحتهم معفنة.. إعلامية كويتية تثير عاصفة من الجدل بسبب العنصرية ضد الوافدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شراشيب ولامع.. مى سليم تخطف الأنظار بفستان قصير

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا