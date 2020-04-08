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مرأة

ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:53 م
زوجة ماجد المصرى
زوجة ماجد المصرى
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هاجر هانئ
تحرص دائما رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصرى على مشاركة متابعيها بأحدث الإطلالات والأزياء التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أو غيرها.

فتعد زوجة ماجد المصرى من المشاهير اللاتى يخطفن الأنظار بأناقتها وجاذبيتها بمجرد حضورها مختلف المناسبات، حيث تعتمد على الإطلالات التى تجمع بين الرقى و الأناقة، فهي ترتدي فى أغلب الأحيان الملابس العصرية التى تزيد من جاذبيتها والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تتميز زوجة  ماجد المصرى بأنها تعتمد أيضا على التصميمات و فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها المثالى و الرشيق، بالإضافة إلى ذلك تحرص على ارتداء قطع المجوهرات والاكسسوارات التى تمنحها إطلالة انيقة.

كما تعتمد على صيحات المكياج  و تسريحات الشعر البسيطة الغير مبالغ فيها و التى تكشف عن جمالها وملامحها الجذابة.

ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى
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