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تعليم

جامعة الفيوم: قبول أعمال الترجمة واستمرار دورات التوفل واللغات إلكترونيا بمركز اللغات والترجمة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:12 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
يعلن مركز اللغات والترجمة بجامعة الفيوم ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عن قبول أعمال ترجمة ملخصات وعناوين الرسائل العلمية والمستندات واستخراج إفادة اجتياز شهادة التوفل.

على أن يتم إرسال المستندات إلكترونيا إلى الباحث وإدارة الدراسات العليا بالكلية المختصة بعد إرسال صورة الإيصال إلى البريد الإلكتروني لمركز اللغات ومديرة المركز.


كما يعلن المركز عن تقديم دورات إعداد التوفل واللغات أونلاين من خلال محاضرين متخصصين وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وكذلك توجهات جامعة الفيوم للتعليم الإلكتروني Online Learning.

مع العلم أن البريد الإلكتروني للمركز  [email protected]

والتواصل مع الدكتور نجلاء سعد محمد حسن مدير مركز اللغات والترجمة عن طريق رقم الموبايل والبريد الإلكتروني01203132310
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