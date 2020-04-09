على الرغم من أناقتها.. شاهد أغرب إطلالات زوجة ماجد المصري

تهتم دائما زوجة الفنان ماجد المصرى بمظهرها وأناقتها ومتابعة أحدث صيحات الموضة، إلا أن رغم ذلك تظهر فى بعض الأحيان بإطلالات غريبة و غير تقليدية.
فقد كشفت صور زوجة ماجد المصرى عن ذوقها الغير تقليدي الذى يجعلها محط الانظار و لكن على الرغم من غرابة إطلالتها فى بعض الأحيان إلا أنها أنيقة أيضا.
زوجة ماجد المصرى من النجمات اللاتى يخطفن الأنظار دائما بإطلالتهن المختلفة والغريبة ولكنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، فهى تحرص على اقتناء الملابس المميزة ذات التصميمات غير التقليدية.
تعتمد زوجة ماجد المصرى فى الكثير من الأحيان على الإطلالات الحيوية ذات الألوان المبهجة كالأصفر والأحمر والأخضر، كما تحرص على إستخدام مساحيق التجميل الهادئة التى تكشف عن جمال بشرتها و ملامحها.
كما تقوم زوجة ماجد المصرى بتنسيق قطع الإكسسوارات و نظارات النظر المختلفة أيضا، و التى تزيد من أناقتها و جمال إطلالتها.