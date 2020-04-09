رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: يجب أن نكون مستعدين لعودة المباريات

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا، إن الاتحاد يجب أن يكون مستعدًا لاستئناف مباريات الدوري الإيطالي حال عودة النشاط الرياضي في العالم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.





وأضاف جرافينا، في تصريحات لصحيفة "فوتبول إيطاليا": "عندما نحصل على الضوء الأخضر لاستئناف الرياضة تدريجيًا، يجب أن يكون عالم كرة القدم جاهزًا".





وتابع: "هذا هو هدفنا، وبالنظر إلى الدور الذي تلعبه كرة القدم في المجتمع الإيطالي، أنا مقتنع بأنه يمكننا تقديم مساهمة مهمة للبلد بأكمله".





وأشار جرافينا إلى أنه تمت مناقشة عمل بروتوكول مع الأجهزة الطبية من أجل الاستعداد لعودة مباريات كرة القدم.