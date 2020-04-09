شائعة أم حقيقة.. تناول المضادات الحيوية يقى من الإصابة بفيروس كورونا

يشعر الكثير من الأشخاص بالخوف والقلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ تفشى المرض حول بلاد العالم، لذا يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول المضادات الحيوية كوقاية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





لذا كشفت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الخاص، أن تناول المضادات الحيوية لا يقضي على الفيروسات، فهو لا يقضي إلا على العدوى الجرثومية.





بينما أشارت الأبحاث إلى فيروس كورونا سببه فيروس، فإن المضادات الحيوية لا تقضي عليه و لا ينبغي استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا أو علاجه.





ولا ينبغي استعمال المضادات الحيوية إلا وفقًا لتعليمات الطبيب لعلاج حالات العدوى الجرثومية.







