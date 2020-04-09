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رياضة

الجزائري رياض محرز ينضم إلى حملة دعم المتضررين من وباء كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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نور عادل
أعلن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، انضمامه إلى حملة جمع التبرعات التي أطلقها نجوم الدوري الإنجليزي، للمساهمة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر محرز، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان المبادرة الخيرية التي تهدف لجمع التبرعات تحت شعار "لاعبون مع بعض"، بالتعاون مع منظمة الصحة الوطنية الإنجليزية.

ويستهدف نجوم الدوري الإنجليزي من خلال هذه المبادرة إلى جمع مبالغ مالية معتبرة، في أقرب وقت ممكن، على أن يتم صرفها لمساعدة المتضررين من وباء (كوفيد-19)

وجدد محرز وزملاؤه حرصهم على توفير الكثير من الأموال، للمساهمة  ميدانيا في تخطي هذه الأزمة التي مست جميع دول العالم.
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