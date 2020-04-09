هجمة مرتدة.. أحمد عز يخرج من السباق الرمضاني

علم صدى البلد أن مسلسل هجمة مرتدة للفنان أاحمد عز والفنانة التونسية هند صبري خرج من السباق الرمضاني 2020 بسبب ضيق الوقت وعدم التمكن من الانتهاء من تصوير غالبية المشاهد نتيجة لتوقف تصوير أكثر من أسبوعين بسبب فيروس كورونا.





مسلسل "هجمة مرتدة" من إنتاج شركة سينرجى وتأليف باهر دويدار ويتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.





وبهذا يلحق مسلسل هجمة مرتدة، بمسلسل أسود فاتح للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيضا الذي لم يعد ضمن قائمة مسلسلات دراما رمضان.



