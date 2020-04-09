AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هجمة مرتدة.. أحمد عز يخرج من السباق الرمضاني

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:37 م
احمد عز
احمد عز
Advertisements
شروق ابراهيم
علم صدى البلد أن مسلسل هجمة مرتدة للفنان أاحمد عز والفنانة التونسية هند صبري خرج من السباق الرمضاني 2020 بسبب ضيق الوقت وعدم التمكن من الانتهاء من تصوير غالبية المشاهد نتيجة لتوقف تصوير أكثر من أسبوعين بسبب فيروس كورونا. 

مسلسل "هجمة مرتدة" من إنتاج شركة سينرجى وتأليف باهر دويدار ويتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

وبهذا يلحق مسلسل هجمة مرتدة، بمسلسل أسود فاتح للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيضا الذي لم يعد ضمن قائمة مسلسلات دراما رمضان. 

الجدير بالذكر أن جميع مسلسلات رمضان توقف تصويرها على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا ثم استأنف عددا منها التصوير مع اتباع الإجراءات الوقائية وتعقيم أماكن التصوير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ندى موسى وهشام سليم من كواليس هجمة مرتدة

بـ إطلالة مثيرة للجدل.. هيفاء وهبى تستعد لـ أسود فاتح .. تفاصيل

يوسف عثمان ينضم لفريق عمل خيط رفيع

معتصم النهار زوج هيفاء وهبي في رمضان 2020.. تفاصيل

هجمة مرتدة.. أحمد عز وهند صبري في 6 أكتوبر

أحمد الشامي يسافر بيروت من أجل أسود فاتح

ترشيحاتنا

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير المطهر في المنزل لمواجهة وباء كورونا

فرعون أفريقيا.. انقلب على رئيسه ونصب نفسه إمبراطور

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

24 ساعة حظر تجول.. أول تحرك عاجل من البرلمان بشأن شم النسيم و كورونا

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور

بديل للكوافير.. 8 خطوات للعناية بـ الحواجب في الحجر المنزلي