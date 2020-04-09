AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا رافائيل: شعب الكنيسة ممنوع من التجمعات وليس من الصلاة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:16 م
نيافة الأنبا رافائيل
نيافة الأنبا رافائيل
Advertisements
سامح سلام

قال نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس، إن شعب الكنيسة ليس ممنوع من الصلاة، إنما من التجمعات، كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وبعث الأنبا رافائيل رسالة مسجلة قال فيها "احنا مش ممنوعين من الصلاة احنا ممنوعين من التجمع ولو حد محتاج مناولة ممكن حد من الآباء يعمل قداس بدون شعب".


ويحرص الأنبا رافائيل على التواصل مع شعب إيبارشية وسط القاهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويلقي عليهم كلمة روحية من وقت لآخر منذ إعلان وقف الصلاة بالكنائس.


وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد (اسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القنوات الفضائية القبطية سوف تذيع هذه الصلوات، مباشرةً وكذلك الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع فيس بوك.

Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الفن | حقيقة خطوبة ناصيف زيتون وهيا مرعشلي.. وفاة نجل الفنان محمد رشدي بعد صراع مع المرض

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

وزير التعليم لطلاب اللغات: اعملوا المشروعات البحثية بأي لغة المهم تعملوه

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

وفاة سياسي كويتي شهير | تفاصيل

AdvertisementS

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات فرعونية.. شاهد جميلة عوض تخطف الأنظار بإطلالة غير متوقعة لها

بلوزة ستان.. درة تتألق فى إطلالة تبرز جمال أنوثتها

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور