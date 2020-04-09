الأنبا رافائيل: شعب الكنيسة ممنوع من التجمعات وليس من الصلاة

قال نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس، إن شعب الكنيسة ليس ممنوع من الصلاة، إنما من التجمعات، كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وبعث الأنبا رافائيل رسالة مسجلة قال فيها "احنا مش ممنوعين من الصلاة احنا ممنوعين من التجمع ولو حد محتاج مناولة ممكن حد من الآباء يعمل قداس بدون شعب".





ويحرص الأنبا رافائيل على التواصل مع شعب إيبارشية وسط القاهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويلقي عليهم كلمة روحية من وقت لآخر منذ إعلان وقف الصلاة بالكنائس.





وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد (اسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القنوات الفضائية القبطية سوف تذيع هذه الصلوات، مباشرةً وكذلك الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع فيس بوك.