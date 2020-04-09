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أخبار العالم

رئيس الوزراء اليمني يتوجه بالشكر إلى السعودية بسبب جهود الإغاثة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:10 م
رئيس الوزراء اليمني،
رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك
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قسم الخارجي
توجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بالشكر إلى المملكة العربية السعودية إزاء دعمها السخي لجهود الإغاثة في اليمن.


وقال عبدالملك إن وقف النار فرصة جادة لتأمين الشعب اليمني من مخاطر كورونا.


وفي سياق المتصل، جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام.


وقال خلال اجتماع افتراضي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث: إن الحكومة الشرعية تدعم جهود استئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث وبما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.


وثمّن مواقف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهود المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار.
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