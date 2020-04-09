علاج لـ كورونا.. عينات آفيجان وصلت مصر والتواصل مع الصين للتصنيع

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن جميع العاملين فى البحث العلمى يعملون للتوصل لعلاج لـ فيروس كورونا المستجد، ويعملون على تحديث الأجهزة المخصصة للتنفس الصناعي.





وأضاف وزير التعليم العالي و البحث العلمى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة دى ام سي، تقديم أحمد فايق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل مستمر ما يتم فى البحث العلمى، موضحا أن الجميع يتابع ما يتم فى دول العالم للوصول لـ علاج لفيروس كورونا.





وأشار وزير التعليم العالي و البحث العلمى إلى أن دول العالم لم تتوصل لـ علاج لفيروس كورونا، وأن مصر حصلت على عينات من العقار اليابانى منذ الشهر الماضى لتجربته فى علاج كورونا.





ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إلى أن آفيجان اليابنى دواء معتمد بالفعل فى مواجهة الفيروسات ثبتت له نتائج فى التعامل مع مصابي فيروس كورونا.





ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إلى أن عينات آفيجان وصلت مصر من شهر وتوصلنا مع الصين للتصنيع، بتعليمات الرئيس السيسي.