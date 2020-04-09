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مرأة

لشد تجاعيد الوجه.. كل ما لا تعرفه عن الهايفو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قالت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، إن الهايفو تقنية تجميلية معتمدة في إجراء شد الوجه بشكل آمن وغير جراحي، حيث تقوم بإرسال موجات فوق صوتية تعمل على تسخين طبقات الجلد العميقة عند درجة حرارة 60 درجة سيليزيوس في مدة نصف ثانية إلى ثانية واحدة لينتج عنها النتائج المرجوة للمريضة من حيث تحفيز الجسم لإنتاج الكولاجين الطبيعي لإعادة نضارة البشرة من جديد بشكل فوري وسريع دون الحاجة إلى فترة نقاهة.

وأضافت الدكتورة داليا شهاب أن العلاج بتقنية الهايفو يتم من خلال عدة جلسات، تتراوح الجلسة الواحدة ما بين 30 إلى 45 دقيقة،  إلا أنه من الممكن الحصول على النتيجة المرغوبة من أول جلسة، حيث يعمل الهايفو على جميع أنواع البشرة ومنها البشرة الداكنة  الغير موصى بها مع بعض أجهزة الموجات فوق الصوتية الأخرى كالليزر مثلًا، كما أنه يعمل على تحفيز أنسجة الجلد الداخلية لإنتاج الكولاجين مما يزيد من حيوية ومرونة وشباب البشرة.

وأوضحت الدكتورة داليا شهاب أن الهايفو من التقنيات المفضلة في شد الوجه وعلاجه لأنها تستهدف الأماكن المطلوبة فقط من دون أن تؤثر على الأماكن المجاورة أو الطبقات السطحية من الجلد، وبالتالي يقل باستخدام الهايفو فرص حدوث المضاعفات المتعلقة بظهور احمرار الجلد أو كدمات أو التعرض لبعض البقع أو الالتهاب أو التقشير على الجلد، كما أنه يمكن استخدام هذه التقنية بأمان تام على أكثر المناطق صعوبة بالوجه مثل منطقة الجفون، وما بين الحاجبين، ومنطقة العينين، وكذلك منطقة ما حول الفم.
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