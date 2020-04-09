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أخبار البلد

مطران طنطا يفتتح النصب التذكاري لشهداء كاتدرائية مارجرجس في ذكراهم الثالثة.. صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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سامح سلام

احتفلت اليوم ايبارشية طنطا وتوابعها بالعيد الثالث لاستشهاد ثلاثين من أبنائها الأبرار في أحد الشعانين منذ 3 سنوات.


وتزامنا مع هذه الذكري ومراعاة للظروف الاحترازية الراهنة توجه نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها لعمل التمجيد وتطيب مزار الشهداء.


كما افتتح اليوم النصب التذكاري اهداء لأرواحهم الطاهرة وتم عمل احتفالية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واذيعت كلمة نيافته على الصفحة الرسمية للمطرانية.


وقال الفنان دانيال أحد منفذى النصب التذكاري لشهداء طنطا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه يشكر الله على إتمام هذا العمل الذى أخذنا فية بركة النصب التذكاري لشهداء كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس ابو النجا بركتهم تكون معنا جميعا آمين .


وقدم الشكر لنيافة الحبر الجليل الأنبا بولا على الكلمات الجميلة التى ألقاها فى حق تنفيذ النصب التذكارى، كما شكر أيضا الفنان فخرى وديع، موضحا أن النصب التذكاري تم بشكل مشترك معه، وأنه قام ومعه فريق العمل في تنفيذ الجزء الذى يوجد فية الـ30 شهدا ممسكين في أيديهم سعف النخيل والسيد المسيح جالس على الاتان.


وتابع قائلا، إن الفنان فخرى أخذ الجزء الأعلى الذى يوجد فيه السيد المسيح وهو يفتح أحضانه  وحوله 30 تاج كتب عليها أسماء الشهداء، موجها الشكر لفريق العمل الذى شارك معه وهم الفنانة نانسي والفنانة ومريم والفنان مينا والفنان ماركو والفنان أسامة والفنان إبرآم والفنانة مارينا والفنان أبانوب والفنانة شيرى والفنانة جوسى.

مطران طنطا يفتتح النصب التذكاري لشهداء كاتدرائية مارجرجس في ذكراهم الثالثة.. صور
مطران طنطا يفتتح النصب التذكاري لشهداء كاتدرائية مارجرجس في ذكراهم الثالثة.. صور
مطران طنطا يفتتح النصب التذكاري لشهداء كاتدرائية مارجرجس في ذكراهم الثالثة.. صور
مطران طنطا يفتتح النصب التذكاري لشهداء كاتدرائية مارجرجس في ذكراهم الثالثة.. صور
مطران طنطا يفتتح النصب التذكاري لشهداء كاتدرائية مارجرجس في ذكراهم الثالثة.. صور
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