ما قصة وعد الأمير نايف الذي تحقق بعد مرور 17 عاما

تحقق وعد الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - لـ شابين كان قد قطعه قبل 17 عاما، لأبناء شهيدي الوطن من رجال الأمن السعودي.





ووفقا لصحيفة سبق السعودية، فكان قد زار الأمير نايف منزلي الشهيدين ياسر المولد وفهد وزنة ليقدم واجب العزاء لأسرتهم بعد وفاتهما في الحادثة الشهيرة بحي الخالدية بمكة عام 1424 هـ، وقابل حينها أسرة الشهيدين وابنيهما ووعدهما حينها بانضمام ابني الشهيدين لكلية الملك فهد الأمنية.





انتظر ابنا الشهيدين 17 عاما ليتحقق وعده لهما الذي راودهما سنوات طويلة وانضما إلى كلية الملك فهد الأمنية وسيتخرجان دفعة هذا العام، ليكملا الطريق الذي اتبعه والديهما.