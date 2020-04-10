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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. سلطنة عمان تعزل مسقط

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:51 ص
بعد تفشي كورونا..
بعد تفشي كورونا.. سلطنة عمان تعزل مسقط
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سمر صالح
أعلنت شرطة سلطنة عمان، صباح اليوم الجمعة، عزلا صحيا لمدينة مسقط عن باقي المناطق، تفاديا لانتشار وباء فيروس كورونا.

ونبهت الشرطة العمانية السكان القاطنين في ولاية مسقط إلى إخضاعهم للعزل الصحي العام، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

ويشمل العزل إغلاق الحركة المرورية المؤيدة إلى ولاية مسقط، باستثناء دخول الشاحنات والسلع التموينية، والخدمات الأساسية والطبية، مثل الوقود والصرف الصحي وغيرها.

ويأتي قرار عزل ولاية مسقط بعد يومين من قرار حظر الانتقالات من وإلى محافظة مسقط، التي تضم 5 ولايات أخرى.

وسجلت سلطنة عمان صباح اليوم الجمعة 27 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد،484، بينها 3 وفيات بسبب الفيروس.

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