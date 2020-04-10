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رياضة

الاتحاد التونسي يحدد موعد استئناف الدوري وشروط جديدة للانتقالات الصيفية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:58 ص
الاتحاد التونسي لكرة
الاتحاد التونسي لكرة القدم
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عبدالله هشام
أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم عودة النشاط الرياضي في كل درجات الدورى أواخر شهر مايو، بعد موافقة مؤسسات الدولة المسؤولة عقب انتهاء ازمة فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف الاتحاد التونسي في بيانه أنه سيعطي الأندية فرصة 3 أسابيع لتدريب اللاعبين وعودة اللياقة البدنية حال قرار استئناف المسابقة. 

وذكر البيان أنه سيتم تمديد عقود اللاعبين حتى نهاية الدورى كما هو متوقع يوم 30 نوفمبر بجانب تأجيل فترة الانتقالات الصيفية وتعليق العقود الجديدة وفق قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم .

جدير بالذكر أن الترجي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدورى التونسي برصيد 44 نقطة ويأتى الصفاقسي التونسي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.
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