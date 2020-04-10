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أصل الحكاية

لا أحد فوق القانون.. معاقبة وزيرة انتهكت إجراءات الحظر.. ما القصة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:06 م
وزيرة الاتصالات فى
وزيرة الاتصالات فى جنوب أفريقيا
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أمينة الدسوقى

قواعد تضعها الدول لا تستثنى منها أعضاء الحكومة فلا يوجد أحد فوق القانون، هذا الأمر ينطبق تماما على جنوب أفريقيا، حيث طبق رئيس الجمهورية القانون على وزيرة الاتصالات، فما قصة هذه الوزيرة ومالذي فعلته حتى يتم معاقبتها، هذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية.

الحكاية بدأت بإصدار رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا مجموعة من الإجراءات اللازمة الصارمة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد من بينها حظر التجوال وإعلان الطوارئ وعدم الخروج من المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى من أجل شراء الطعام أو الأدوية.

من المفترض أن أول من يطبق تلك الإجراءات الصارمة هم أعضاء الحكومة ولكن فما كان من وزيرة الاتصالات إلا أن اقترف هذا الخطأ وخالفت القواعد من خلال تناولها الغداء مع مسؤل سابق.

هذا الغداء انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال صورة التقطت للوزيرة ستيلا ندبيني-إبراهامز  أثناء الغداء مما أثار غضب الرأي العام وخاصة فى ظل وجود المواطنين داخل منازلهم خلال فترة عزل عام لمدة 21 يوما بدأت في 27 مارس لمنع تفشي فيروس كورونا.

وعليه قرر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، منح وزيرة الاتصالات "إجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها لانتهاكها ضوابط العزل الصحي العام بأنحاء البلاد وتناولها الغداء مع مسؤول سابق.

وقالت كوسيلا ديكو المتحدثة باسم رامابوسا: "يؤمن الرئيس بأن لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الوزراء، يقول إنه لا يجب أن يقوض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع شديد الخطورة".

وبعد الجدل الذي أحدثته وزيرة الإتصالات لم يكن أمامها سوي الخروج والاعتبار عما بدر منها في تسجيل مصور نشر على تويتر، وقالت "أود أن اعبر عن أسفي. للمجتمع بأكمله لانتهاكي ضوابط العزل العام التي وضعت لمكافحة انتشار كوفيد-19".

وأضافت "نادمة على ما حدث، وأقدم كامل اعتذاري".
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