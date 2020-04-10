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مرأة

دراسة تكشف 5 عادات تحمي المرأة من السكتة الدماغية بعد الخمسين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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رشا عوني
قال باحثون في دراسة علمية حديثة إن النساء اللائي يمارسن عادات صحية في منتصف العمر يقللن من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الثلث، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية . 

وأكد الباحثون ان العادات الرئيسية التي يجب أن تتبعها النساء بعد الخمسين هي ممارسة التمارين اليومية ، واستهلاك كميات أقل من الوجبات السريعة والكحول ، وعدم التدخين وتجنب زيادة الوزن.

وقال أستاذ القلب Goodarz Danaei ، مؤلف الدراسة ، أن تغيير العادات الصحية بعد الخمسين يحمي من السكتات الدماغية من خلال اتباع نمط غائي صحي . 

وأوضحت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي أدخلن تعديلات على نمط الحياة في منتصف العمر قل لديهن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على المدى الطويل بما يقرب من الربع .
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