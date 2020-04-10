دراسة تكشف 5 عادات تحمي المرأة من السكتة الدماغية بعد الخمسين

قال باحثون في دراسة علمية حديثة إن النساء اللائي يمارسن عادات صحية في منتصف العمر يقللن من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الثلث، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية .





وأكد الباحثون ان العادات الرئيسية التي يجب أن تتبعها النساء بعد الخمسين هي ممارسة التمارين اليومية ، واستهلاك كميات أقل من الوجبات السريعة والكحول ، وعدم التدخين وتجنب زيادة الوزن.



