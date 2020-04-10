حقيقة مفاوضات الأهلي مع عبدالرحمن مجدي نجم الإسماعيلي

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي حقيقة وجود اهتمام للحصول على خدمات نجم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وأكدت المصادر أن عبدالرحمن مجدي لاعب متميز للغاية، ولكن اسمه لم يطرح داخل النادي الأهلي.





وشدد المصدر في تصريحاته لصدى البلد على أن اللاعب لم يدخل أحد داخل النادي الأهلي في مفاوضات معه سواء من قريب أو بعيد.





كما أشار المصدر إلي أن في الوقت الحالي النادي الأهلي لن يتحرك لضم أي لاعب بدون معرفة رأي المدير الفني السويسري رينيه فايلر والحصول على موافقته أولا.



