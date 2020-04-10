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رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عبدالرحمن مجدي نجم الإسماعيلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:12 م
عبدالرحمن مجدي نجم
عبدالرحمن مجدي نجم الاسماعيلي
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نور عادل
كشفت مصادر داخل النادي الأهلي حقيقة وجود اهتمام للحصول على خدمات نجم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت المصادر أن عبدالرحمن مجدي لاعب متميز للغاية، ولكن اسمه لم يطرح داخل النادي الأهلي.

وشدد المصدر في تصريحاته لصدى البلد على أن اللاعب لم يدخل أحد داخل النادي الأهلي في مفاوضات معه سواء من قريب أو بعيد.

كما أشار المصدر إلي أن في الوقت الحالي النادي الأهلي لن يتحرك لضم أي لاعب بدون معرفة رأي المدير الفني السويسري رينيه فايلر والحصول على موافقته أولا.

وشهدت الفترة الماضية تألقا من جانب عبدالرحمن مجدي، خاصة مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والذي نجح المنتخب من خلالها في التأهل إلي اولمبياد طوكيو 2021.
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