مواطن بـ قطر يكشف كوراث نظام تميم في أزمة كورونا.. فيديو

راسل الإعلامي احمد موسى، مواطنا مقيم في قطر بشأن الوضع السيء هناك في ظل أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وعرض موسى، برنامجه «على مسئوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، رسائل المواطن والتي أكد فيها أن العاهل القطري تميم بن حمد الثاني هرب لجزيرة معروفة بأنها مكان لغسيل الأموال.









وأذاع الإعلامي أحمد موسى، صورًا وفيديو، للعمالة الوافدة لقطر وهم في وضع انساني صعب في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والذين يعملون في المباني الخاصة بـ ملاعب قطر لمونديال 2022.









وأظهر مقطع الفيديو، تكدس العشرات من العاملين في غرف صغيرة.









وأكد مقدم برنامج «على مسئوليتي»ـ أن التليفزيون الأول الألماني عرض هذه اللقطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد فضيحة كبيرة للنظام القطري.





وتابع الإعلامي: "القناة الألمانية الأولى فضحت قطر وتميم.. واين حقوق الانسان"، موجها حديثه لتميم، قائلا :"مشغلهم عندك عبيد ولا حقوق ولا مرتبات ولم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين".





وأشار موسى، إلى أن دويلة قطر رقم واحد في الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.



