صورة نادرة للأخوات كاردشيان.. احتفال مشاهير هوليوود باليوم الوطني للإخوة

الشخص الوحيد في العالم الذي يشاركك نفس الصفات والجينات، تجري نفس الدماء في عروقكم، حتى الشبه والملامح هي الأقرب، كما أنه يشاركك تفاصيل حياتك ويتمنى لك دومًا الأفضل، إنه الأخ أو الأخت.





تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية باليوم الوطني للإخوة في الـ10 من أبريل من كل عام، وقد شارك نجوم هوليوود صورًا تذكارية لهم برفقة إخوتهم الأقرب إليهم، إليك بعضها:





الأخوات كاردشيان

كانت صورة الأخوات كادرشيان هي الأبرز، فمن يقول "الفلوس مش كل حاجة" عليه التركيز في الصورة التي شاركتها كيم كاردشيان لها برفقة أخواتها خلال الاحتفال باليوم الوطني للإخوة، فلن تعرف أيًا منهن لشدة اختلاف الملامح وأزياء النمور الغريبة التي ارتدينها.





جوليا روبتس وأختها

شاركت صاحبة أقوى ابتسامة جذابة في هوليوود النجمة الأمريكية جوليا روبتس صورة لها برفقة أختها يرتدين نفس اللون "الأسود"، وقد استعدين للاحتفال لكن جوليا لمحت لما تعانيه البلاد من حظر التجوال وتفشي فيروس كورونا قائلة: "أنا وأختي الرائعة، لقد تجهزنا بالكامل للخروج، لكن لا مكان لنذهب إليه".





تيلور سويفت

نشرت المطربة الأمريكية الرائعة تايلور سويفت صورة لها برفقة أخيها وقد بدا تعبير وجهها غريبًا مضحكًا، وكتبت فوقها: "إنه يوم الأشقاء الوطني! أخي هو أحد أفضل أصدقائي".





واستكملت تايلور متحدثة عن فيلم أخوها الجديد: "لقد انطلق فيلمه اليوم باسم We Summon The Darkness (والذي شارك في إنتاجه أيضًا) إنني حقًا فخورة به!، الصورة من تصوير جيجي، أما تعابير وجهي فهي نتاج شرب ثلاثة أكواب من النبيذ".



