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أخبار العالم

تنبيه هام من السعودية لـ محافظات مكة المكرمة الشرقية.. اعرف السبب

السبت 11/أبريل/2020 - 08:37 ص
تنبيه هام من السعودية
تنبيه هام من السعودية لـ محافظات مكة المكرمة الشرقية
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم "السبت" تنبيها هاما من المملكة لـ محافظات مكة المكرمة الشرقية.

وقالت صحيفة "الوئام" السعودية إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا بموجة من الأتربة المثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتابعت الصحيفة أن طقس اليوم سيشهد تدني مدى الرؤية الأفقية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة تشمل: الخرمة، المويه، تربة، رنية، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

ومن جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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