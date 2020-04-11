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أخبار البلد

الأنبا يوليوس يصلى قداس "سبت لعازر" من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

السبت 11/أبريل/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
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سامح سلام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بـ"سبت لعارز" وهو تذكار أشهر معجزة قام بها السيد المسيح بإقامة لعازر من بين الأموات بعد أن دفن بثلاثة أيام، وهو اليوم السابق للاحتفال بدخول السيد المسيح لأورشليم في "أحد السعف".

وصلى نيافة الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة‏ القداس الإلهي من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بدون حضور شعبي.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني إنه سيتم نقل الصلوات عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية على فيس بوك، إلى جانب القنوات الفضائية المسيحية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد (أسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.

ودعا قداسة البابا تواضروس أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة.

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