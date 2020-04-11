إجلاء 956 مواطنا سعوديا من البحرين

تستعد المملكة العربية السعودية لإجلاء مواطنيها من مملكة البحرين، حيث قامت بنقل العشرات قبل أيام.





وأعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بمملكة البحرين، والبالغ عددهم (956) مواطنا.





وقال السفير عبر حسابه في «تويتر»، إنه إنفاذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبمتابعة من وزير الخارجية تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بمملكة البحرين، والبالغ عددهم (956) مواطن.





وتابع "كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجهات المعنية بمملكة البحرين الشقيقة على ما قدموه من جهود في تسهيل إجراءات عملية إجلاء المواطنين السعوديين العالقين وكل من ساهم في إنجاح عملية الإجلاء، سآئلًا الله الصحة والسلامة للجميع".



