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أخبار العالم

إجلاء 956 مواطنا سعوديا من البحرين

السبت 11/أبريل/2020 - 11:07 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
تستعد المملكة العربية السعودية لإجلاء مواطنيها من مملكة البحرين، حيث قامت بنقل العشرات قبل أيام.

وأعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بمملكة البحرين، والبالغ عددهم (956) مواطنا.

وقال السفير عبر حسابه في «تويتر»، إنه إنفاذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبمتابعة من وزير الخارجية تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بمملكة البحرين، والبالغ عددهم (956) مواطن.

وتابع "كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجهات المعنية بمملكة البحرين الشقيقة على ما قدموه من جهود في تسهيل إجراءات عملية إجلاء المواطنين السعوديين العالقين وكل من ساهم في إنجاح عملية الإجلاء، سآئلًا الله الصحة والسلامة للجميع".

ونقلت السفارة السعودية في البحرين 200 سعودي عالقين يرغبون بالعودة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحرين، حيث بدأت صباح الثلاثاء الماضي بتسيير أولى الحافلات عن طريق جسر الملك فهد ولمدة أربعة أيام.
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