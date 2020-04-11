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رياضة

بسبب كورونا.. اتحاد جدة يقرر خفض 50% من رواتب موظفيه

السبت 11/أبريل/2020 - 01:23 م
اتحاد جدة
اتحاد جدة
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محمد السعيد
خفض نادي اتحاد جدة السعودي 50% من رواتب موظفيه، في ظل تعليق النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد السعودي، أعلن الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا، المستجد.

وذكرت صحيفة " الإقتصادية " السعودية، أن إدارة اتحاد جدة صرفت راتب شهر للموظفين من أصل 5 رواتب متأخرة، مع إبلاغهم بخفض 50% من الرواتب بداية من الشهر الحالي، بسبب تجميد النشاط الرياضي.

وأضافت الصحيفة، أن الإدارة قررت أيضا إيقاف المتعاونين عن العمل، خلال الفترة الحالية.

وتابعت الصحفية، أن إدارة الاتحاد تسعى إلى دفع راتب شهر للاعبين، خلال اليومين المقبلين.
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