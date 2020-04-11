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سيارات

أهم الأجزاء التي يجب أن تقوم بفحصها بشكل دوري في السيارة

السبت 11/أبريل/2020 - 06:30 م
أهم الأجزاء التي
أهم الأجزاء التي يجب أن تقوم بفحصها بشكل دوري في السيارة
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اشرف عطية
سيارتك هي بمثابة منزلك الثاني الذي يجب أن تهتم بة و تعتني به و تفحصه بشكل دوري لتفادي المشاكل التي قد تحدث فية من الإهمال في هذا السياق سنطرح عليك الأماكن التي يجب عليك فحصها بشكل دوري للوقوف علي الحالة الفنية للسيارة و متابعة عملها و تجنب تعطلها . 

أشياء يجب أن تفحصها في السيارة بشكل دوري

1- منسوب زيت المحرك لأنه المسؤول عن سلامة المحرك والحفاظ علية من التلف.

2- مياه الريداتير لأنها مسؤولة عن تبريد المحرك وضمان درجة الحرارة المناسبة لة و حمايته و تجنب استخدام المياه العادية لاحتوائها على مجموعة كبيرة من الأملاح والمعادن التي تضر بالردياتير و من ثم تضر بالمحرك.

3- فحص الإطارات و حتى الاستبن و مراعاة تغيير الكاوتش كل 40.000 كم. 

4- فحص الفرامل قبل التحرك و فحص الطنابير و تجربة الفرامل قبل الخروج للطرق السريعة.

5- فحص السيور الخاصة بالمحرك و التي تجدها عندما تقوم بفتح الكابوت لبيان حالتها الفنية قبل التحرك. 

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