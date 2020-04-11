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توك شو

سيل جارف في طهران في زمن الكورونا.. تعرف على التفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 03:02 م
سيل جارف من السيارات
سيل جارف من السيارات في شوارع طهران
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو عن سيل جارف من السيارات في شوارع طهران.


وشهدت العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم، السبت، ازدحاما مروريا أكبر مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث أظهرت خرائط جوجل تكدس السيارات في شارعي همت وحكيم، اللذين يصلان شرق العاصمة بغربها.

 

ونشر ناشطون فيديو يظهر ازدحاما في طريق رئيسي يصل جنوب العاصمة بشمالها، بينما وزعت وكالة أنباء "فارس" صورة لتكدس المواطنين داخل قطار للأنفاق في العاصمة.


وقالت فرنوش نوبخت، مديرة شركة خطوط قطارات الأنفاق في العاصمة طهران، إن محطات المترو شهدت صباح اليوم، السبت، ازدحاما أكبر مقارنة بالأيام الماضية أيضا، مضيفة أنه سيتم إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات في حال ازدياد أعداد ركاب المترو.


ويأتي ذلك مع استئناف العمل بخطة فرض رسوم مالية على السيارات الخاصة التي تدخل منطقة محددة وسط العاصمة طهران، في ظل انتقادات من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة استخدام السكان لوسائل النقل العام في العاصمة.
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