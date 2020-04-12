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فيديو جراف

فيديوجراف | صور التعامل مع موتى كورونا بطريقة آمنة

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف

وحيدون فى مواجهة الفيروس الأخطر عالميا ووحيدون أثناء دفنهم دون وداع الأهل والأقارب هذا هو حال مصاب فيروس كورونا الذى تفشى عالميا فى نحو 60 دولة.


لايظن كثيرون أن هؤلاء الضحايا قد دفنوا بالمراسم العادية لأى متوفى، ومنهم من اتخذت حال جثمانه إجراءات أكثر صرامة فى بعض الدول، طمأنت وزارة الصحة المصرية أن التعامل مع الموتى ضحايا كورونا.


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وطريقة دفنهم آمنة تماما ولا داعي للقلق، ولمزيد من التفاصيل حول صور التعامل مع  موتى كورونا بطريقة آمنة، تابعوا الفيديوجراف التالى:

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