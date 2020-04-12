فيديوجراف | صور التعامل مع موتى كورونا بطريقة آمنة

وحيدون فى مواجهة الفيروس الأخطر عالميا ووحيدون أثناء دفنهم دون وداع الأهل والأقارب هذا هو حال مصاب فيروس كورونا الذى تفشى عالميا فى نحو 60 دولة.





لايظن كثيرون أن هؤلاء الضحايا قد دفنوا بالمراسم العادية لأى متوفى، ومنهم من اتخذت حال جثمانه إجراءات أكثر صرامة فى بعض الدول، طمأنت وزارة الصحة المصرية أن التعامل مع الموتى ضحايا كورونا.





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