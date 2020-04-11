بعد الفول احد الاطعمة الاساسية بالمنزل، ولذلك يمكن ان تستغني عن شرائه، وفي ذلك نقدم لكِ طريقة عمل الفول المدمس البيتي.





المقادير:





نصف كيلو فول تدميس منقوع ليلة كاملة مع تغيير الماء كل 4 ساعات.

ربع كوب عدس اصفر.

ربع كوب فول مدشوش.

معلقتان كبار ارز.

جزرة مبشورة ناعم.

معلقتان زيت,

مياه مغليه.









في حلة استانلس او الدماسة نضع الفول وعليه الجزر والعدس والفول المدشوش والارز والزيت ونصع الماء المغلية.





بعد الغليان بدقيقتين يترك علي نار هادئة جدا النار ويغطي ويقلب كل فترة ونزيد الماء ونتركة حوالي 3 ساعات حتي يصبح الفول ناعما ويمكن هرسه بسهولة يبرد ويقسم في اكياس.