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رياضة

حمد الله حاسمًا رحيله عن النصر: سأذهب لهذا النادي فقط

السبت 11/أبريل/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، عن موعد رحيله عن الفريق، بعدما كثرت الشائعات باحتمالية مغادرته للعالمي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لاحتمالية رحيل حمد الله المتألق بشدة مع الفريق بنهاية هذا الموسم لكثرة مشاكله .

وقال حمد الله في تصريحات نقلها موقع سعودي دوت كوم:" هدفي هو الاستمرار في اللعب لفترة تصل إلى 5 أو 6 سنوات، سأبقى هنا في النصر وهذا هو هدفي، قبل العودة لناديي الأصلي في المغرب أولمبيك أسفي للعب في صفوفه موسم والاعتزال هناك."

وعن مصير الدوري السعودي هذا الموسم، قال حمد الله:" من الظلم أن يتم تتويج الهلال باللقب، متبق 8 مباريات منها مباراة تجمعهم ضدنا، والفارق 6 نقاط فقط، نحن قادرين على فعلها والتتويج باللقب مثلما فعلنا العام الماضي عندما كان الفرق 7 نقاط وتوجنا بالدوري في الجولة الأخيرة."

يذكر أن الدوري السعودي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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