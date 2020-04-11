العزيزية تحارب فيروس كورونا بـ3 ملايين جنيه .. تفاصيل

شهدت قرية "شبرا البهو" التابعة لمدينة أجا في محافظة الدقهلية حدثا فريدا من نوعه، صباح اليوم السبت، فيما اعتبر واقعة تنمر جديدة ضد طبيبة متوفاة بكورونا، بعدما احتشد الأهالي أمام مدخل القرية لرفض دفن جثمان الطبيبة فى مقابر القرية.
وتبين أن الطبيبة متزوجة من أحد أبناء القرية، لكنها تنتمي لقرية مجاورة تسمى "ميت العامل"، لذلك طالب الأهالي بدفنها في مسقط رأسها خشية نقل العدوى إليهم.
وتأتى هذه الواقعة المشينة لتضاف إلى سلسلة وقائع التنمر ضد وفيات ومصابى فيروس كورونا ،وتعكس قلة الوعى والثقافة لدى عدد من المواطنين بشأن التعامل مع فيروس كورونا.
الجثمان غير ناقل للعدوى
من جانبها انتقدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، رفض الأهالي ببعض المحافظات دفن ضحايا فيروس كورونا المستجد فى المقابر، وعدم استلام جثامين المتوفيين، مؤكدة أن هذه ظاهرة سلبية تعكس عدم الوعي وأيضا عدم تقدير الظرف الراهن.
من جانبه وجه النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية التحية والتقدير لجماهير وأهالى قرية العزيزية التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية بعد نجاحها فى جمع تبرعات مالية خلال أيام قليلة وصلت الى 3 ملايين جنيه لمساعدة الذين فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والمشاركة فى رفع المعانة عن كاهلهم خلال تلك الفترة وتفعيل المشاركة الاجتماعية.
وقال " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم ان اهالى وشباب وعائلات هذه القرية المصرية العظيمة الذين اطلقوا مبادرة توفير 1000 جنيه لـ1000 أسرة رغم تعليق بعضهم بأن هناك صعوبة فى تحقيق هذا الا ان القادرين الشرفاء من ابناء هذه القرية نجحوا فى التبرع بأموالهم وبعض ممتلكاتهم من الاراضى والذهب والسكر والقشطة والجبنة الرومى للمساعدة والمشاركة فى المبادرة التى خلال 48 ساعة وصلت تبرعاتهم الى مليون جنيه وبعدها بساعات قليلة وصلت قيمة التبرعات الى 3 ملايين جنيه.
وناشد النائب مصطفى الجندى جميع المصريين خاصة رجال الاعمال والاستثمار فى مختلف القرى والنجوع والمراكز والمدن والاحياء والمحافظات اتخاذ قرية العزيزية بمحافظة الدقهلية نموذجا فى التأخى وترسيخ مبدأ التكافل المجتمعى فى اروع صورة ، مؤكدا ان الشعب المصرى العظيم لديه القدرة والكفاءة فى تحقيق النجاح لمواجهة فيروس كورونا وتلبية احتياجات جميع الأسر الاكثر احتياجا والطبقات الكادحة التى تضررت بسبب فيروس كورونا.
وأشار الى ان نموذج قرية العزيزية يفتح المجال واسعا أمام السعى الجاد الى جمع مثل هذه التبرعات فيما بعد فيروس كورونا لمساعدة الاسر الاكثر احتياجا على مستوى الجمهورية فى توفير وإقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لهم داخل مختلف المناطق والقرى للعيش والكسب الحلال منها فى المستقبل لتكون هذه الاسر منتجة.
وقال النائب مصطفى الجندى ان قرية العزيزية ضربت المثل والقدوة لرجال الاعمال والاستثمار فى كيفية تطبيق مبدأ التكافل المجتمعى ومساندة القادرين لغير القادرين بدلا من اتخاذ قرارات تؤذى العمالة لدى القطاع الخاص من خلال الاستغناء عن بعضهم او تخفيض مستحقاتهم المالية او تجميدهم لحين الانتهاء من فيروس كورونا مطالبا من بعض رجال الاعمال والاستثمار مراجعة مواقفهم وتصريحاتهم المستفزة للرأى العام