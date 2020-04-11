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هل تعالج فلسفة هيجل مرضى فيروس كورونا.. الحقيقة الكاملة

السبت 11/أبريل/2020 - 10:17 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور حسن يوسف طه، أستاذ الفلسفة بأكاديمية الفنون، إن الفيلسوف الألمانى هيجل كان صاحب فلسفة شمولية، مشيرا الى أننا نكتشف وجود فلسفة هيجل فى ظل أزمة كورونا، وذلك كون أن الأطباء "الجيش الأبيض" المعالج بكورونا، وكأنهم يستخدمون فلسفته فى علاج المرضى.

وأضاف "يوسف" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن هيجل كان يرجع كل شئ فى الحياة إلى العقل، وكانت الفكرة المسيطرة عليه هو إرجاع كل شئ إلى العقل، كما يعد هو مفسر عصر الحرية، لأنه كان مؤمنا بمنطق الحرية.

وواصل الدكتور حسن يوسف طه، أن "هيجل" كان متأثرا بالفلسفة اليونانية إذ كان يراها الفردوس المفقود، مشددا على أن هيجل وسقراط يعتبران أفضل فلاسفة التاريخ، مؤكدا أن هيجل كان موسوعيا وكانت نظرته شمولية.

وتابع "يوسف" أن الفيلسوف الألمانى الشهير كارل ماركس، استلهم أفكاره من فلسفة هيجل، ولولا فلسفة هيجل ما كانت نظريات ماركس الاقتصادية، إلا أن ماركس استطاع أن يخرج بعد ذلك من عباءة فلسفة هيجل ويطلقها.

واختتم الدكتور حسن يوسف طه، أن هيجل توفى بسبب الكوليرا، مشددا على أنه كان جاف المشاعر رغم أنه تحدث عن الحب والجمال، لكن الأصل عنده كان تفسير الواقع، مؤكدا أنها جند حياته للكتب والإبداع، وكانت آخر كتبه عن الفلسفة والدين.

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