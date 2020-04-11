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الصحة تكشف أفضل طريقة للتعامل مع مصاب فيروس كورونا.. وفرق للدعم النفسي للأطقم الطبية

السبت 11/أبريل/2020 - 11:53 م
التعامل مع كورونا
التعامل مع كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك إجراءات، أُرسلت للفرق الطبية، بأهمية ارتداء الملابس الواقية أثناء التعامل مع المرضى، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية ليتم العمل عليها من قبل الفرق الطبية على مستوى الجمهورية.

وأضاف «خالد مجاهد» خلال تصريحات تلفزيونية، أن حالات الإصابات لدى الفرق الطيبة 12% فقط من داخل المستشفيات بسبب التدخلات غير الأمنة وباقي الإصابات خارج المستشفى، موضحا أن وزيرة الصحة وجهت بإجراءات مشددة لأن هناك أكثر من 80% من الخارج.

وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة، إلى أن أكثر من 25 ألف شخص أجرى عليهم تحليل الكاشف السريع بشأن فيروس كورونا بالإضافة الي الكشف على القادمين من الخارج، مؤكدا أن أفضل سيناريو للتعامل مع فيروس كورونا هو عزل المخالطين للمريض 14 يوما وهذا ما يتم تطبيقه طبقا للأسس العلمية في كل الدول.

ونوه إلى أن حتى هذه اللحظة وزارة الصحة المصرية تعمل بالطريقة التي تعاملت معها، ويعملون الآن على اكتشاف أي علاج طبقا لقانون التجارب السريرية ولجنة البحث العلمي لحين إقرار القانون الجديد للتجارب السريرية، مقدما الشكر لكل الفرق الطيبة عما يقمون به، مؤكدا أن الفرق الطبية بحاجة الي الدعم ووزارة الصحة وجهت فرق للدعم النفسي يتواجدون مع الأطباء في المستشفيات.
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