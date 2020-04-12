في عيد ميلاد إسعاد يونس.. القصة الكاملة لخلافها مع ضرتها شريهان

تحتفل اليوم إسعاد يونس بعيد ميلادها الذي يوافق 12 أبريل، وهناك قصة شهيرة لخلافها مع شريهان، بعد أن اتهمتها بخطف زوجها، ونشبت بينهما مشادات لهذا السبب، ولكن تحول العداء فيما بعد إلى صداقة قوية بين الفنانتين.. فما قصة هذا الخلاف وكيف تحول من كره إلى حب.





في منتصف الثمانينيات التقت الفنانة اسعاد يونس بالمليونير الأردني ذو الأصول الفلسطينية والحامل للجنسية البريطانية، علاء محمود الخواجة، وسرعان ما تزوجا وأنجبا ابنهما "عمر".









وكانت الفنانة شريهان، من اقرب اصدقاء إسعاد يونس وزوجها علاء الخواجة، وعندما كانت تمر بأزمة نفسية شديدة في حياتها، لم تجد شريهان سوى صديقتها المقربة وزوجها لتحكي لهما عن أزمتها.





ولكن شريهان كانت تتقرب من زوج اسعاد، حتى تزوجوا سرًا، وظلت الزيجة سرية إلى أن أنجبت شريهان طفلتها الأولى "لؤلؤة"، فقرر الزوجان أن يعلنا أمرهما على الملأ.





حينما علمت اسعاد بما حدث خرجت في وسائل الاعلام وقالت انها كانت تظن شريهان صديقتها ولم تكن تدري انها ستخطف زوجها.









وفي لقاءات اخرى نفت اسعاد زواج زوجها من شريهان، وعلى الجانب الاخر كانت تؤكد شريهان انهما تزوجا، وحدث بين الثنائي شريهان واسعاد اكثر من مشادة كادت ان تتحول الي معركة بالايدي في احد فنادق القاهرة الكبري.









وتحول الامر سريعا الي مودة ومحبة وذلك بعدما اعلنت شريهان عام ٢٠٠١ اصابتها بالسرطان فما كان من اسعاد الا ان تقف بجانبها وتساندتها في محنتها،





وقالت إسعاد في حوار وقتها: "بكيت وتوسلت في صلاتي من أجل شيريهان، تمنيت أن تُشفى من أجل شبابها، وأية سيدة في مكاني لو لم يكن لها الإحساس نفسه اعتبرها كافرة وليست آدمية، ولكن نحن بشر في النهاية ووضع الله فينا من رحمته جزءًا كبيرًا، علاقتي بشيريهان الآن اختلفت تمامًا، نحن أكثر من توأمين، وهي مؤمنة جدًا بالله ولديها إرادة من حديد".





وعاد الثنائي احباء مرة اخرى وقالت شريهان عن إسعاد يونس مع الإعلامي عمرو أديب، عام 2007، في برنامجه "القاهرة اليوم"، ان اسعاد الأخت والحبيبة التي كانت أول من وقفت إلى جانبها في محنة مرضها، ولا تزال في كل مراحل مرضها.





فيما قالت إسعاد عن التوازن النفسي في علاقتها مع شيريهان رغم أنها "ضرتها": "شريهان ساعدتني على ذلك، لأنني فوجئت بها قمة الطيبة، والطعامة، والسذاجة مثلي تمامًا، ومن الصعب أن أجد رجلًا بنفس شهامة ورجولة ورقة مشاعر علاء الخواجة، وأنا أراه من أنبل الرجال، لذا سألت ذاتي لماذا لا نخلق أسرة سعيدة؟ رغم أنني ضد تعدد الزوجات".







