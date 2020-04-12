الملك سلمان يأمر بتمديد حظر التجول في السعودية لمواجهة كورونا

أصدر الملك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتمديد حظر التجول في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس الماضي، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يومًا من مساء الاثنينوقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول ، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين "بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر".





وأضاف البيان:"ووزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية ، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة".



