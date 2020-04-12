تفاصيل تحطيم أسرة متوفاة لأجهزة مستشفى شبرا العام.. فيديو

قال الدكتور وائل الجعار مدير مستشفى شبرا العام، إنه كانت هناك مريضة بالالتهاب الرئوي الحاد دخلت المستشفى يوم ٥ أبريل، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي مباشرة.





وأضاف الدكتور وائل الجعار خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه تم عمل مسحة لها للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، وأوضحت المسحة أنها ليست مصابة بكورونا والنتيجة كانت سلبية.





وتابع مدير مستشفى شبرا العام، أنه تم اتخاذ جميع إجراءات الرعاية الصحية لها ولكن توفيت يوم ٩ أبريل وقام أهلها بأفعال شغب داخل المستشفي وتم تحطيم أجهزة المستشفى.





وأوضح الدكتور وائل الجعار، أن أفعال الشغب التي قام بها أهالي المتوفاة نتج عنها تكسير أجهزة المستشفى، وتحطيم جهاز التنفس الصناعي.





وأشار إلى أن المتوفاة كانت تبلغ من العمر ٦٢ عاما، موضحا أن المستشفى بها ٢٥ جهاز تنفس خاص بها، وأن الجهاز الذي تم تكسيره مازال في الضمان حتى الآن.