محمد هنيدي يسخر من نفسه أثناء الحجر المنزلي .. شاهد

سخر محمد هنيدي من نفسه وكتب عبر حسابه على فيسبوك": كان نفسي القعدة في البيت دي بتزود الطول زي ماهي بتزود الوزن".





كان محمد هنيدي نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستعرض محمد هنيدي في الفيديو مقطع من فيلم "وش إجرام " بعنوان عالم هنيدي، وكتب معلقا على الفيديو: "لما أخيرا تلاقي شغل يناسب مؤهلاتك".









وحاز مقطع الفيديو على ردود واسعة من جانب متابعيه ومحبيه، وعلق بعضهم، قائلا: الفيلم دا مهما اتفرج عليه بيضحكني





بنحبك يا هنيدي من أكتر الممثلين الي مش هتتكرر بخفه دمها





يذكر أن آخر اعمال هنيدى السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل، وشارك فى بطولته كل من باسم سمرة ودرة، وهالة فاخر.



