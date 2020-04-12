هاني الناظر يوجه نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن الحكومة بدأت الاجراءات الوقائية مبكرا ضد كورونا وهذا ساعد علي عدم انتشار الفيروس.

وأضاف الدكتور هاني الناظر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن التزام الكثير من المواطنين ساعد علي عدم تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وتابع استشاري الامراض الجلدية، أن الدول الأخرى الذي تفشي فيها فيروس كورونا لم يأخذوا تحذيرات الدولة بجدية وكانوا يخرجون ولا يلتزمون بالاجراءات الوقائية وحظر التجوال.

وأوضح الدكتور هاني الناظر، أن سلاحنا الأول للقضاء علي فيروس كورونا هو العزل بمعنى أننا نطبق الحظر والاجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن التجمعات وعدم الخروج بكثرة.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية بدأت إجراءات وقائية متاخرة لهذا تفشي فيروس كورونا بها وزاد عدد الإصابات والوفيات.