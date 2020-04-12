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توك شو

هاني الناظر يوضح الإجراءات السليمة في فترة العزل.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:22 ص
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن إجراءات العزل تكون في مصلحة المواطنين ولم تكن كالسجن، ولكن الحكومة المصرية تريد الحفاظ على مواطنيها من تفشي فيروس كورونا بينهم.


وأضاف الدكتور هاني الناظر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه طول فترة العزل المنزلي لابد من التطهير والتعقيم الدائم للشخص والأشياء.


وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن هناك بعض الأطعمة التى تقوي من أداء المناعة مثل معلقة عسل نحل في الصباح قبل الإفطار ومعلقة زيت زيتون قبل الغداء وطبق السلطة.. جميع هذه الأشياء تحصن الجسم من الاصابة بفيروس كورونا.


وأوضح الدكتور هاني الناظر، أن سلاحنا الأول للقضاء علي فيروس كورونا هو العزل بمعنى أننا نطبق الحظر والإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن التجمعات وعدم الخروج بكثرة.


وأشار إلى أن الدول الأوروبية بدأت إجراءات وقائية متاخرة لهذا تفشي فيروس كورونا بها وزاد عدد الإصابات والوفيات.

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