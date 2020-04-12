أستاذ أورام: الأوبئة تحدث كل 100 عام وعلى المواطنين التزام المنزل ..فيديو

أكد الدكتور عمرو صقر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، أن مرضى الأورام يجب أن يتلقوا الرعاية الكاملة وإعطاؤهم الأدوية التي تقوي المناعة؛ حفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف "صقر"، أثناء لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه من الضروري رفع جهاز المناعة لمريض الأورام حتى لا يدخل المستشفى، خصوصًا وأن فرصة إصابته في المستشفى أعلى من أي مكان آخر، وهو ما يتطلب وجود المريض في المنزل والحصول على علاجه.





ودعا إلى إعطاء مسكنات للمريض حتى لا تضعف مناعته، والعمل على تقليل فترة العلاج الإشعاعي، لافتًا إلى أن المستشفيات الجامعية قامت بعمل إرشادات للتعامل مع مرضى السرطان والأورام.





وأشار إلى أن فترة الأوبئة تحدث كل 100 عام، وهو ما يتطلب التزام المواطنين بمنازلهم، حتى لا تتم إصابتهم فيروس كورونا، والذي يتصف بأنه سريع الانتشار وقدرته على التأثير بشكل كبير، منوهًا بأن كبار السن تجب المحافظة عليهم بسبب ضعف مناعتهم، ثم مرضى السرطان.



