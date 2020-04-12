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محافظات

تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:48 م
تخليد اسم الدكتورة
تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو
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همت الحسينى
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم اليوم تعليق اللوحة التي تحمل اسم الدكتورة سونيا ضحية الفيروس على المدرسة الابتدائية بقرية شبرا البهو مركز اجا ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف الابتدائية. 

وأكد محافظ الدقهلية أنه قرر بالأمس وتم التنفيذ اليوم تقديرا منا ومن كافة أعضاء الجهاز التنفيذي لدور الأطباء وتخليدا لذكرى الدكتورة الراحلة وتأكيدا من الدولة أنها ترعى أبناءها أحياء وتكرم ذكراهم بعد الرحيل. 

وأوضح محافظ الدقهلية أن أهالي المحافظة يضربون دائما مثال يحتذى به في التضامن والتعاون والمشاركة المجتمعية ولن يعكر عراقتها حدث فردي هنا او هناك موجها التحية لأبناء الدقهلية الكرام.

وكان أهالى القرية قد رفضوا أمس السبت دفنها بمقابر اسرة زوجها بالقرية وانتقلت قوات الشرطة بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية و مأمور مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ وسط محاولات استمرت لعدة ساعات لإقناع الأهالى أن دفن المتوفية سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي.

ورغم محاولات الإقناع  إلا أنهم أصروا على الرفض وألقوا الحجارة على القوات فقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم وتم تسهيل قيام فريق الحجر الصحى بدفن الجثمان وتمكنت من ضبط 22 من مثيرى الشغب .
تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور
تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور
تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور
تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور
تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور
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