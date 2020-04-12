تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم اليوم تعليق اللوحة التي تحمل اسم الدكتورة سونيا ضحية الفيروس على المدرسة الابتدائية بقرية شبرا البهو مركز اجا ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف الابتدائية.





وأكد محافظ الدقهلية أنه قرر بالأمس وتم التنفيذ اليوم تقديرا منا ومن كافة أعضاء الجهاز التنفيذي لدور الأطباء وتخليدا لذكرى الدكتورة الراحلة وتأكيدا من الدولة أنها ترعى أبناءها أحياء وتكرم ذكراهم بعد الرحيل.





وأوضح محافظ الدقهلية أن أهالي المحافظة يضربون دائما مثال يحتذى به في التضامن والتعاون والمشاركة المجتمعية ولن يعكر عراقتها حدث فردي هنا او هناك موجها التحية لأبناء الدقهلية الكرام.