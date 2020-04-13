AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انتهاء حرب النفط.. خفض 9.7 مليون برميل يوميا من إنتاج أوبك+ واستثناء المكسيك

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:01 ص
إنتهاء حرب النفط
إنتهاء حرب النفط
Advertisements
مايكل عياد
يبدو وأن حرب النفط الأخيرة على وشك الإنتهاء، حيث أعلنت أغلب الدول أطراف أزمة اسعار النفط، أعضاء منظمة أوبك+ للدول المنتجة، قبولها المحاولة الأخيرة لرفع اسعار النفط عن طريق خفض الإنتاج.

وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان،  وزير الطاقة السعودي اتفاق أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداء من مايو، كما أعلن خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي، منذ قليل عبر موقعه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن إتمام الإتفاق بشأن اسعار النفط قائلا: "نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض إنتاج النفط".

وأضاف وزير النفط الكويتي في تغريدته على الموقع الشهير، "الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو"، في إشارة لبدء عملية السيطرة على سوق النفط وعودة الأسعار مجددا لموقعها الطبيعي.


وعلى صعيد متصل، أعلنت وكالة الأخبار رويترز، نقلا عن مصدر: أن مجموعة أوبك+ تتغلب على الخلاف مع المكسيك وتقر أكبر خفض للإنتاج، وأن أوبك+ تتفق على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو بعد الاتفاق مع المكسيك، وهو التصريح الذي قاله وزير الطاقة المكسيكي.

كما أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان الاتفاق على خفض إنتاج النفط 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين بدءا من أول مايو، الأمر الذي يؤكد إنتهاء حرب النفط الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب أسعار النفط تشتعل.. أول تعليق من روسيا على رفع أرامكو مستوى الطاقة الإنتاجية اليومية القصوى

تراجع إنتاج النفط الأمريكي للشهر الثاني في يناير

سوق البترول يشتعل .. أزمات ضربت أسعار النفط عبر التاريخ

اتفاق مبدئي في أوبك+ على خفض إنتاج النفط لـ10 ملايين برميل

بيان عاجل من أوبك+ بشأن مشاركة المكسيك في اتفاق خفض إنتاج النفط

المكسيك توافق على خفض إنتاجها النفطي بـ100 ألف برميل

ترشيحاتنا

بسبب أزمة كورونا.. أبو العينين يوجه رسالة مهمة للإعلاميين.. فيديو

دلكى جبهتك بهذا العشب.. وقولى وداعا للشخير للأبد

4 أجهزة تحول سيارتك من قديمة إلى حديثة

علامات حضور ملك الموت .. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

هاني حتحوت يزف بشرى سارة لـ جمهور الزمالك.. فيديو

هل الشقة المعدة للإيجار عليها زكاة ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياخ صاخب.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها