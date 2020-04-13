انتهاء حرب النفط.. خفض 9.7 مليون برميل يوميا من إنتاج أوبك+ واستثناء المكسيك

يبدو وأن حرب النفط الأخيرة على وشك الإنتهاء، حيث أعلنت أغلب الدول أطراف أزمة اسعار النفط، أعضاء منظمة أوبك+ للدول المنتجة، قبولها المحاولة الأخيرة لرفع اسعار النفط عن طريق خفض الإنتاج.
وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي اتفاق أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداء من مايو، كما أعلن خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي، منذ قليل عبر موقعه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن إتمام الإتفاق بشأن اسعار النفط قائلا: "نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض إنتاج النفط".
وأضاف وزير النفط الكويتي في تغريدته على الموقع الشهير، "الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو"، في إشارة لبدء عملية السيطرة على سوق النفط وعودة الأسعار مجددا لموقعها الطبيعي.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وكالة الأخبار رويترز، نقلا عن مصدر: أن مجموعة أوبك+ تتغلب على الخلاف مع المكسيك وتقر أكبر خفض للإنتاج، وأن أوبك+ تتفق على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو بعد الاتفاق مع المكسيك، وهو التصريح الذي قاله وزير الطاقة المكسيكي.
كما أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان الاتفاق على خفض إنتاج النفط 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين بدءا من أول مايو، الأمر الذي يؤكد إنتهاء حرب النفط الأخيرة.