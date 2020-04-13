وزير التعليم يصدر بيانا جديدا لشرح تفاصيل استخدام منصة edmodo.. اليوم

يصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين الموافق 13 ابريل 2020 ، بيانا رسميا مصورا بالفيديو ، لجميع أولياء الأمور القلقين من كيفية التعامل مع منصة ادمودو والدخول عليها.
وقال وزير التربية والتعليم: لا داعي للقلق، فسوف نقدم رسالة مصورة جديدة تشرح التفاصيل التوضيحية الخاصة بمنصة ادمودو غدًا الاثنين الموافق 13 ابريل 2020.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة نجحت في إنشاء 650 ألف فصل افتراضي على منصة ادمودو لكي يتواصل الطلاب والمعلمين عن بعد عبر شبكة الإنترنت.
وقال وزير التربية و التعليم، إن المعلمين سوف يتولون تشغيل هذه الفصول الافتراضية اثناء وجودهم في المنازل ، وسيدعون الطلاب للانضمام إلى هذه الفصول الافتراضية.
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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة ادمودو المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور خلال فترة تعليق الدراسة، والتي سيسلم من خلالها الطلاب أبحاثهم أصبح عليها حاليا 6 ملايين طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
وأضاف وزير التربية و التعليم : نحن الآن نجني ثمار جهود التطوير التي بذلناها طوال الفترة السابقة.