بيجو سيتروين وفيات كرايسلر يسعيان للاندماج السريع.. تعرف على السبب

انخفضت أسهم فيات كرايسلر FCA بنحو 45 %، في حين انخفض سهم بيجو سيتروين PSA بنسبة 32%، في أواخر شهر فبراير ، بسبب الأزمة العالمية الجديدة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وقال لكارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيجو سيتروين (PSA)، إن العمل فى فيات كرايسلر (FCA) و PSA يسير على تسريع الأمور، في محاولة لإنجاز عملية الاندماج بين العملاقين بأسرع ما يمكن على الرغم من أزمة فيروس كورونا الحالية.

اقرأ أيضا :

بي إم دبليو تكشف عن سيارة جديدة تعمل بالهيدروجين

5 نصائح اتبعها قبل بيع سيارتك

تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة C-HR

وأوضح أن أحد الأسباب وراء رغبة الشركتين في إتمام هذه الصفقة عاجلًا وليس آجلًا، هو حقيقة أن الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا قد أثرت على مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية بشكل حاد، وهو الأمر الذي أجبر شركات صناعة السيارات على وقف الإنتاج بشكل مؤقت، وهو ما ترك الشركات بدون تدفق للسيولة النقدية.

وحصلت FCA مؤخرًا على خط ائتمان بقيمة 3.78 مليار دولار أمريكي ، هذا بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية القائمة بقيمة 8.3 مليار دولار أمريكي ، وفي الوقت نفسه، وافقت مجموعة PSA على خطوط ائتمان جديدة بقيمة تقارب 3.2 مليار دولار أمريكي ، كما أن لديها تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة بنفس القيمة تقريبًا.