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أخبار العالم

خطيبة بوريس جونسون تعلق على خروجه من المستشفى

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:32 م
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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رحيم يسري
علقت كاري سيموندز خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خروجه من المستشفى، معربة عن دعمها للطواقم الطبية في البلاد، قائلة إنها مرت "بأوقات مظلمة".

وقالت سيموندز إنها لا تعرف كيف توجه الشكر للعاملين الصحة العامة في بريطانيا، مشيدة بطاقم مستشفى سانت توماس بلندن حيث كان يعالج جونسون.

وأوضحت في سلسلة تغريدات على تويتر أنها لن تتوقف أبدا عن شكرهم، وتابعت "كانت هناك أوقات في الأسبوع الماضي كانت مظلمة للغاية في الواقع".

كما أعربت خطيبة رئيس الحكومة التي تنتظر مولودها خلال أشهر عن دعمها لمن يمرون بمواقف مماثلة، مقدمة الشكر لكل من أرسلوا رسائل الدعم اللطيفة لها ولعائلة جونسون خلال تلك الفترة.

في وقت سابق أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن دعمه لجهود فرق الأطباء  بعد خروج رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من المستشفى.

وقال مدير المنظمة في تغريدة على تويتر معلقا على رسالة جونسون بعد خروجه من المستشفى "سعيد جدا لسماع تلك الأخبار الجيدة"، وانضم ادهانوم إلى جونسون في تقديم التحية والدعم لجهود الأطباء والعاملين بالمجال الطبي سواء في مستشفى سانت توماس بلندن حيث كان يعالج رئيس الوزراء، وكافة فرق الخدمات الصحية حول العالم.

وأعرب مدير المنظمة عن امتنانه لجميع الأشخاص ممن يحافظون على سلامتهم عن طريق البقاء في المنزل.

وفور خروجه من المستشفى أعرب جونسون عن شكره لخدمات الصحة في بريطانيا التي "أنقذت حياته" موجها الشكر للشعب البريطاني على التزامه بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ 110،042، وفقا لإحصاءات  جامعة جونز هوبكنز بينما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وحدها حاجز الـ10 آلاف حالة يوم الأحد.
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