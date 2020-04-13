حقيقة تجميد أحمد فتحي فى الأهلي بعد التوقيع لـ بيراميدز.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى لا تنوي تجميد أحمد فتحي، إلى نهاية الموسم، بعد التوقيع لبيراميدز، بشكل رسمي.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الأهلى لا تنوي تجميد أحمد فتحي البالغ 35 عاما، وستتعامل معه باحترافية شديدة.





وأوضح الإعلامي هانى حتحوت، إنه رغم انقطاع حبال الود بين إدارة الأهلى وأحمد فتحي، إلا أن الفارس الأحمر لا يفكر فى تجميد اللاعب، بل الاستفادة من خدماته حتى نهاية عقده، بشكل طبيعي.



