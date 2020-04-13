حقيقة تجميد أحمد فتحي فى الأهلي بعد التوقيع لـ بيراميدز.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى لا تنوي تجميد أحمد فتحي، إلى نهاية الموسم، بعد التوقيع لبيراميدز، بشكل رسمي.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الأهلى لا تنوي تجميد أحمد فتحي البالغ 35 عاما، وستتعامل معه باحترافية شديدة.
وأوضح الإعلامي هانى حتحوت، إنه رغم انقطاع حبال الود بين إدارة الأهلى وأحمد فتحي، إلا أن الفارس الأحمر لا يفكر فى تجميد اللاعب، بل الاستفادة من خدماته حتى نهاية عقده، بشكل طبيعي.
أعلن نادي بيراميدز نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.
أحمد فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.
ويمتلك النجم سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري ١٠ مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.